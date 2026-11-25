Nella chiesa del Museo di Santa Caterina, a Treviso, si può vedere un ciclo pittorico nato per un altro edificio della città. Sono le Storie di Sant’Orsola di Tomaso da Modena, dipinte nel Trecento per Santa Margherita degli Eremitani. Le scene si trovano a Santa Caterina grazie a un intervento ottocentesco che permise di trasferire l’intonaco dipinto. Conoscere questo passaggio aiuta a capire sia il racconto del pittore sia il modo in cui è arrivato fino a noi.

Una cappella, una demolizione e la scoperta

La scheda dei Musei Civici di Treviso data il ciclo approssimativamente al 1355–1358. Luigi Bailo lo individuò nel 1882 in una cappella di Santa Margherita, quando nell’edificio, già destinato ad altri usi, era cominciata una demolizione parziale. Per conservare la pittura, Bailo lavorò con Antonio Carlini e Girolamo Botter allo stacco e al trasferimento dell’intonaco su telai di legno.

La scheda didattica del museo indica il 1883 per lo stacco. I due anni fanno riferimento a passaggi distinti, la scoperta e il salvataggio. Le pitture sono esposte nella chiesa di Santa Caterina dal 1979. Per il visitatore è un caso concreto in cui ubicazione originale e sede attuale raccontano momenti diversi della storia di una stessa opera.

Seguire le figure da una scena all’altra

Il ciclo riprende il racconto di Sant’Orsola tramandato dalla Legenda Aurea. Nella sequenza si può partire riconoscendo la figura di Orsola e osservare come cambiano i gruppi attorno a lei. I Musei Civici richiamano l’attenzione sulla mimica, sulle mani e sull’abbigliamento. Questi dettagli aiutano a capire chi parla, chi attende e dove si concentra l’azione anche prima di leggere il nome di ogni episodio.

Un altro modo di guardare consiste nel fermarsi prima a distanza per vedere il rapporto fra scene, poi avvicinarsi nel rispetto delle indicazioni in sala. La sede attuale permette di cogliere l’insieme in uno spazio diverso da quello della cappella originale. Per visualizzare la storia del ciclo, conviene tenere a mente i due nomi, Santa Margherita e Santa Caterina, mentre si passa dalle immagini ai pannelli del museo.

Indirizzo e orari della visita

Il Museo Santa Caterina è in piazzetta Mario Botter 1. Il sito dei Musei Civici indica come orario ordinario 10–18 dal martedì alla domenica, con chiusura il lunedì. Per sapere quali ambienti sono accessibili il giorno scelto, consulta gli avvisi della sede prima di partire.

Su Vvox, altri due modi di leggere la pittura veneta nei suoi spazi sono la Scoletta del Santo a Padova con il giovane Tiziano e le sale di Tintoretto alla Scuola Grande di San Rocco.