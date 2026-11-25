Il Giardino Giusti si può leggere seguendo una linea. Appena oltre il cancello, il viale dei cipressi accompagna lo sguardo verso la rupe. Ai lati si aprono spazi diversi, mentre più in alto il belvedere permette di cambiare prospettiva sulla città. A Verona, in via Giardino Giusti 2, la visita mette insieme il disegno di un giardino del Cinquecento e la pendenza del terreno su cui è stato costruito.

La prima sosta è all’inizio del viale

La presentazione ufficiale del Giardino Giusti descrive il viale come l’asse centrale del percorso. Guardandolo dall’ingresso, si può già riconoscere la distanza fra le parti più basse, impostate con forme geometriche, e il fondale roccioso. La mappa del giardino aiuta a individuare il labirinto da un lato del viale e il parterre all’italiana e gli agrumi dall’altro.

Vale la pena fare una breve sosta anche all’altezza delle siepi, per osservare da vicino la differenza fra una linea vegetale e ciò che si vede dietro. È un modo semplice per leggere il disegno, soprattutto in una stagione in cui i colori cambiano e diventano più visibili i rapporti fra le forme. Chi vuole vedere anche le sale del palazzo può verificare le informazioni dedicate all’accesso insieme agli orari del giardino.

Dalla roccia al panorama

Il viale conduce verso la grotta e il mascherone scolpito nella rupe. Il sito del giardino attribuisce il mascherone a Bartolomeo Ridolfi e descrive il belvedere che si apre al di sopra. La salita cambia ciò che si può leggere: dalla parte bassa, la roccia chiude la prospettiva; dall’alto, il giardino entra nel paesaggio di Verona. Chi preferisce fermarsi a valle ha comunque abbastanza riferimenti per osservare l’impianto fra siepi, cipressi e pietra.

Prima della salita, consulta la mappa e valuta il percorso in relazione al tempo a disposizione. Il belvedere è una sosta distinta, e nelle giornate più umide conviene controllare le condizioni degli accessi presso la sede.

Il 29 novembre i miti entrano a palazzo

Domenica 29 novembre 2026 alle 15, il calendario di Giardino Giusti propone Miti a Palazzo, un appuntamento per bambini e famiglie con danza e narrazione, della durata di circa un’ora. La prenotazione è obbligatoria via info@giardinogiusti.com e la partecipazione prevede il biglietto di ingresso. Dalla stessa pagina si possono controllare disponibilità, orari e ultimo accesso prima di scegliere quando arrivare.

Per altre due passeggiate venete costruite sul cambio di quota, Vvox ha raccontato la cinta di Soave e il suo colle e la salita alla Rocca di Asolo.