Nel centro storico di Verona, fra piazza delle Erbe e piazza dei Signori, una mostra accosta due fotografi che hanno fatto della macchina fotografica uno strumento di ricerca. Photography Changes Everything è al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri dal 21 novembre al 10 gennaio 2027. I protagonisti sono i veronesi Mauro Fiorese e Sergio Maria Visciano. Per orientarsi fra i loro progetti si può partire da una domanda: che cosa porta l’autore a scegliere questa immagine, in questo momento, da questo punto di vista?

Mauro Fiorese, il tempo lascia tracce

Il Comune di Verona presenta Fiorese come un autore che lavorava per progetti. Fra i temi della sua ricerca indica la memoria, le tracce che il tempo lascia sui corpi e la relazione con il sacro. Durante la visita si può osservare come questi temi prendano forma senza cercare subito una spiegazione unica. Una posa, un margine d’ombra o la distanza fra due elementi possono modificare il senso di ciò che appare più evidente a prima vista.

Un modo per leggere una serie di immagini consiste nel fermarsi prima sulla fotografia che sembra più immediata, poi su quella che lascia aperta una domanda. Il confronto può mostrare quali dettagli ritornano e quali cambiano: uno spazio vuoto, il rapporto fra luce e superficie, un particolare che in una foto resta sullo sfondo e in un’altra passa in primo piano.

Sergio Maria Visciano, dalla geologia alla fotografia

Visciano era geologo di formazione. La presentazione del Comune ricorda che i suoi progetti fotografici attraversano interessi diversi, dall’archeologia a Dante fino al cambiamento climatico. In questa parte del percorso si può osservare come lo sguardo dell’autore cambi quando il soggetto richiede di ragionare su scale differenti. Il dettaglio di una superficie porta vicino alla materia, mentre un’inquadratura più ampia lascia leggere il rapporto fra le cose nello spazio.

L’accostamento sposta l’attenzione dal singolo scatto al modo in cui un autore costruisce una ricerca. Prendersi il tempo per leggere i titoli delle serie e capire che cosa accomuna le immagini aiuta a vedere questa differenza. Anche la successione è importante: una fotografia può introdurre una domanda che acquista un altro significato quando si guarda quella accanto.

Ingresso in Cortile Mercato Vecchio

L’ingresso è gratuito, in Cortile Mercato Vecchio 8. Il calendario comunale indica per il 27 e 28 novembre l’apertura dalle 10 alle 18. Per gli altri giorni e per le visite guidate annunciate, la scheda rimanda agli Scavi Scaligeri, contattabili al numero 045 8013732. Chi vuole abbinare la visita a un altro percorso può leggere come cambia la prospettiva al Giardino Giusti o seguire le mura di Soave a partire dalle porte del borgo.