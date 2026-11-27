A Palazzo Chiericati, una tela di Giambattista Zelotti torna nella città per cui fu dipinta. La Deposizione di Cristo nel sepolcro si trovava presso le canonichesse del Corpus Domini a Vicenza, prima di andare dispersa dopo le soppressioni napoleoniche. Oggi è conservata nel castello austriaco di Pitten. Per riconoscerla, a distanza di secoli, è stato decisivo il confronto con un’immagine su carta.

Dal monastero all’incisione di Gaetano Zancon

La scheda della rassegna su Cultura Veneto indica che la tela riemerse nel 1986. La sua identificazione con l’opera vicentina è confermata dall’incisione del bassanese Gaetano Zancon, realizzata poco prima della dispersione. Una stampa può conservare i rapporti fra le figure, la posizione dei corpi e i tratti che rendono riconoscibile una scena. Così il disegno replicato su un altro supporto diventa un documento, anche quando il percorso dell’originale si interrompe.

La documentazione citata dalla scheda colloca l’opera nella chiesa delle monache. Una fonte seicentesca racconta che la tela era custodita nel monastero e portata in chiesa per la solennità del Corpus Domini. Il prestito di oggi permette quindi di riaccostare il dipinto al contesto vicentino in cui era esposto in occasioni riconoscibili dalla comunità.

Che cosa guardare davanti alla tela

La scheda collega la composizione a stampe di Parmigianino e Schiavone e propone, per il periodo di esecuzione, un confronto con gli affreschi di Villa Emo a Fanzolo. Davanti al dipinto si può seguire prima la posizione delle mani e poi la direzione dei panneggi, che aiutano a leggere come l’artista organizza il movimento. Il colore aggiunge informazioni che un’incisione restituisce soprattutto attraverso linee e chiaroscuro. Guardare la tela pensando a entrambi i supporti fa capire quali elementi sono sopravvissuti alla copia e quali si colgono meglio davanti all’originale.

Il museo espone il dipinto accanto a opere legate a Paolo Veronese e Giovanni Antonio Fasolo. Il confronto permette di riconoscere scelte diverse nello stesso ambiente artistico: il peso delle figure, la luce sulle stoffe, il modo in cui i personaggi occupano lo spazio.

Dove vederla a Vicenza

L’esposizione è indicata fino al 31 gennaio 2027 al Museo Civico di Palazzo Chiericati, in piazza Matteotti 37/39. La scheda riporta l’apertura da martedì a domenica dalle 10 alle 18 e l’ingresso con il biglietto del museo. Per continuare a leggere come circolavano le opere, Vvox ha raccontato il trasferimento a Santa Caterina degli affreschi di Sant’Orsola e il rapporto tra Tintoretto e gli ambienti di San Rocco.