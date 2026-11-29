Quando perde acqua, un acino d’uva si raggrinzisce. Nei Colli Euganei, quel cambiamento è una fase del lavoro che può portare dal Moscato giallo al Fior d’Arancio passito. L’appassimento è anche il tema della lezione del 1° dicembre al Caffè Pedrocchi di Padova, già segnalata come esaurita dall’organizzatore. Per capire il passito anche fuori da una degustazione, si può cominciare dal significato di quella parola e da quello che dice l’etichetta.

Il passaggio chiave è quello prima della pigiatura

Per capire la parola appassimento conviene pensare a cosa cambia nella bacca: con la perdita di acqua si concentrano gli zuccheri e le altre sostanze presenti nell’uva. La disidratazione modifica dunque la materia da cui parte il lavoro in cantina. È un modo più preciso di avvicinarsi al passito che partire dal colore del vino, che può cambiare da un prodotto all’altro.

Il programma pubblicato da Padova Cultura prevede anche un passaggio sulla muffa nobile. Sono due aspetti da tenere distinti quando si legge la scheda di un produttore: la perdita di acqua descrive il processo di appassimento, mentre la muffa nobile è un fenomeno che si sviluppa in condizioni particolari. Le schede dei produttori possono indicare dove e per quanto tempo riposano i grappoli. È un dettaglio da cercare per capire che cosa varia da una cantina all’altra, anche quando il nome della denominazione è lo stesso.

Il Fior d’Arancio dei Colli Euganei è un esempio vicino

La scheda del Parco Regionale dei Colli Euganei ricorda che il Fior d’Arancio si produce nelle versioni secco, spumante e passito, tutte legate soprattutto al Moscato giallo. È un esempio utile per leggere un’etichetta: il nome della denominazione indica il territorio e rimanda a determinate regole, mentre la tipologia precisa quale interpretazione si ha davanti.

Il luogo in cui nasce l’uva si può leggere anche camminando: la visita ad Arquà Petrarca, fra borgo alto e borgo basso, offre un’altra prospettiva sui Colli, a partire dalla forma del paese. Al Pedrocchi il percorso è inverso: parte da un prodotto per far venire voglia di conoscere il territorio in cui prende forma.

Dove ritrovare questo racconto a Padova

La lezione di Novembre Patavino con Filippo Carraretto è in programma martedì 1° dicembre alle 18:30 in Sala Bianca, al Caffè Pedrocchi di via VIII Febbraio 15. La pagina delle prenotazioni dell’organizzatore riportava il tutto esaurito il 29 novembre. Chi ha già prenotato trova nella scheda l’orario e il contributo benefico previsto all’ingresso.

Per continuare a leggere il territorio fuori dalla sala, il Consorzio dei vini dei Colli Euganei descrive le differenze fra le tipologie e propone la torta pazientina di Padova come accostamento al passito. È un esempio di come la produzione dei colli possa incontrare la pasticceria cittadina. Lo stesso caffè storico ha ospitato anche l’incontro dedicato alle botteghe di Padova, un altro punto da cui seguire le tradizioni della città.