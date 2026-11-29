Su una tavola a fumetti anche lo spazio fra due vignette ha un compito: fa saltare qualche secondo, sposta il punto di vista o lascia al lettore il tempo di accorgersi di un particolare. Dal 4 dicembre alla Biblioteca Hugo Pratt del Lido di Venezia si potranno osservare da vicino le tavole originali di Lele Vianello per Egiziana, intrigo a Suez. L’inaugurazione con la presentazione del volume è in programma la sera precedente.

Dall’Egitto del 1866 alle pagine esposte al Lido

Il racconto, scritto da Federico Semenzato e disegnato da Lele Vianello, segue Le Chat Noir in un Egitto ottocentesco in cui i lavori del canale di Suez fanno da sfondo a un intrigo internazionale. La biblioteca intitolata a Hugo Pratt offre il contesto per entrare in una storia nuova attraverso una tradizione del fumetto radicata a Venezia. La scheda del Comune richiama proprio il rapporto fra Vianello e il modo di raccontare l’avventura legato a Pratt.

In esposizione conviene partire da una sola sequenza. Si può guardare dove il disegnatore allarga l’inquadratura per dare spazio al luogo e dove, invece, la restringe su un volto, una mano o un oggetto. Il cambio di scala aiuta a capire che cosa il racconto chiede di ricordare. Osservare i riquadri in questo modo funziona anche per chi si avvicina al libro per la prima volta.

Inaugurazione su prenotazione e visite a ingresso libero

L’appuntamento con gli autori è giovedì 3 dicembre alle 18:00. La partecipazione è gratuita fino a esaurimento dei posti, con prenotazione obbligatoria dal pulsante riportato nella scheda ufficiale del Comune di Venezia. Il recapito della Biblioteca Hugo Pratt è 041 2744787.

Per vedere le tavole in un altro momento, il calendario distingue l’inaugurazione dalla visita ordinaria. L’esposizione è a ingresso libero dal 4 dicembre al 15 gennaio 2027, dal lunedì al sabato, dalle 10:00 alle 18:00. Chi sceglie un giorno di festa può controllare l’apertura della biblioteca prima di mettersi in viaggio.

La tecnica si vede anche nei dettagli

Una mostra di tavole invita a confrontare l’originale con il modo in cui si legge una pagina riprodotta. Si può osservare il peso delle linee, il rapporto fra i neri e le zone bianche e quanto il disegno riesca a guidare lo sguardo prima ancora di leggere i dialoghi. Chi conosce già il fumetto può scegliere una scena che ricorda e cercare quale dettaglio l’ha resa riconoscibile: una sagoma, un cambio di prospettiva oppure il passaggio dalla luce all’ombra. È un approccio vicino a quello proposto su Vvox per leggere i diversi procedimenti di Mimmo Rotella a Padova. Restando in laguna, il Museo del Merletto di Burano permette di seguire un altro lavoro di precisione, dal singolo punto al disegno complessivo.