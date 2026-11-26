Una figura cui manca una parte e un’immagine che nasce dal rilievo di una superficie sono due punti di partenza per guardare Mimmo Rotella. Da sabato 28 novembre il Museo Eremitani di Padova ospita Erotellique, una mostra sulle tecniche esplorate dall’artista negli anni Settanta, durante il soggiorno a Parigi. Le parole che ricorrono nel percorso sono effaçage e frottage. Indicano due modi di lavorare sulla materia che si possono riconoscere anche senza avere familiarità con le avanguardie.

Effaçage, la parte cancellata entra nella composizione

Semplificando, nell’effaçage l’artista interviene su un’immagine preesistente e ne toglie una parte. Il risultato mette in rapporto i resti dell’immagine di partenza con le aree da cui sono spariti i segni. Come ricorda la presentazione dei Musei Civici, la cancellazione parziale permette a Rotella di costruire una nuova composizione.

Per distinguere i due passaggi, si può cercare un elemento ancora leggibile, come il contorno di una figura o una variazione di tono. Poi lo sguardo può seguire il punto in cui quel segno si interrompe. Il bordo della zona cancellata delimita una forma che prima non c’era. Accostare due opere permette di vedere quanto può cambiare l’effetto quando l’intervento lascia riconoscere quasi tutta la figura o quando ne sopravvivono soltanto pochi indizi.

Frottage, il segno nasce dal rilievo

Il frottage trasferisce su un supporto, mediante sfregamento, l’impronta della superficie sottostante. L’esempio quotidiano è quello di un foglio appoggiato su una moneta: passando la matita sul foglio, i rilievi della moneta diventano visibili. Nella ricerca di Rotella la tecnica permette di osservare come la trama del materiale entri nell’immagine. In mostra si possono seguire le zone in cui il segno è più fitto e quelle in cui lascia intravedere il fondo.

L’accostamento proposto agli Eremitani rende percepibile la differenza fra le due operazioni. Se con l’effaçage si segue la traccia di qualcosa che è stato tolto, con il frottage si guarda ciò che la superficie ha lasciato. In entrambi i casi la fattura del lavoro diventa leggibile osservando i particolari: granulosità, interruzioni del segno e passaggi fra aree chiare e scure.

Visita al Museo Eremitani

La mostra è promossa dal Comune, organizzata dalla Fondazione Mimmo Rotella e curata da Alberto Fiz. La scheda comunale indica la sede in piazza Eremitani 8, apertura dalle 9 alle 19 fino al 29 marzo 2027 e chiusura il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio. La visita è compresa nel biglietto del museo. Per altri sguardi su come lavorano gli artisti, Vvox ha raccontato i tre affreschi del giovane Tiziano e i laboratori tessili di Porta Nova a Vicenza.