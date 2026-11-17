Il Medioevo del Polesine non è soltanto uno sfondo di castelli e leggende. Insediamenti e centri di potere in epoca carolingia saranno il tema dell’incontro in programma a Rovigo sabato 21 novembre 2026 alle 16, nella Sala Flumina del Museo dei Grandi Fiumi.

L’appuntamento di PADVSA incontri vede Sandra Bedetti e Luciano Pigaiani affrontare il territorio medievale all’interno del ciclo «Tutte le vie dell’archeologia». Il Comune annuncia ingresso libero fino a esaurimento dei posti: è un’occasione di approfondimento rivolta anche a chi vuole riconoscere meglio la storia dei luoghi in cui vive.

La domanda parte dagli insediamenti

Il programma diffuso dal Comune di Rovigo mette al centro il rapporto tra nuovi nuclei abitati e organizzazione del potere. Il titolo suggerisce un modo concreto di seguire la conferenza: chiedersi dove si stabilivano le comunità e quali elementi permettano oggi agli studiosi di ricostruirne la presenza.

Un nome di luogo, un oggetto o una traccia nel terreno non raccontano da soli un’intera società. Il valore di un incontro con gli studiosi sta anche nella possibilità di capire come si passa da un indizio a un’interpretazione e quali aspetti restino ancora da chiarire.

Un museo che lega archeologia e paesaggio

La sede è in piazzale San Bartolomeo 18, nell’ex complesso olivetano. Il Sistema Museale Provinciale Polesine presenta un percorso che attraversa oltre tremila anni di storia, dall’Età del Bronzo alle epoche successive, usando reperti, ricostruzioni e strumenti multimediali.

La sezione medievale, descritta dalla rete universitaria ArcheoVeneto, comprende testimonianze della vita quotidiana e della scrittura, accanto ai materiali funerari. Il percorso aiuta a spostare lo sguardo dal singolo oggetto alle attività e alle relazioni delle persone che lo utilizzavano.

La conferenza e la visita alle collezioni sono due esperienze distinte. L’ingresso libero annunciato riguarda l’incontro: chi desidera aggiungere il museo deve verificarne separatamente biglietti, orari e ultimo accesso.

Il calendario prosegue verso Adria

La rassegna è promossa dal Centro Polesano di Studi Storici Archeologici Etnografici con il Comune, il museo, la Soprintendenza competente e Aqualab. L’ultimo appuntamento annunciato è sabato 28 novembre alle 16, con Giovanna Falezza e un approfondimento sull’anfiteatro romano di Adria.

Per informazioni sulla sede si può contattare il museo allo 0425 1540440 o scrivere a info@museograndifiumi.it. Prima di partire è utile ricontrollare il calendario ufficiale per eventuali variazioni; l’accesso resta legato alla capienza della sala.

Per esplorare altri aspetti del patrimonio polesano, abbiamo segnalato la visita ad Adria antica del 21 novembre, con prenotazione e orario propri. A Rovigo, il racconto della mostra di Man Ray a Palazzo Roverella offre invece una prospettiva dedicata all’arte del Novecento.