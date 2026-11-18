A Belluno una visita a Palazzo Fulcis può partire da un materiale vicino alla storia del territorio: il legno. Le raccolte dei Musei Civici permettono di incontrare Andrea Brustolon attraverso sculture, disegni e studi preparatori, seguendo il rapporto fra l’idea di una figura e il lavoro necessario a darle forma.

Non è una nuova inaugurazione: è una proposta per leggere la collezione permanente con una domanda precisa. Che cosa cambia fra il segno su un foglio, un piccolo modello e un’opera finita? Cercare queste differenze rende più concreto un nome che ricorre spesso parlando dell’arte bellunese.

Dal disegno al volume

La scheda delle sculture del museo documenta la presenza dell’album di disegni di Brustolon, composto da circa settantacinque fogli, e di tre bozzetti preparatori in terracotta. Sono testimonianze del processo creativo, non soltanto oggetti da affiancare al risultato conclusivo.

Un modo per avvicinarsi alla raccolta è osservare come viene suggerito il movimento: la direzione di una linea, una torsione o il passaggio fra superfici differenti. Per i materiali delicati e per i fogli, la disponibilità nella singola sala va verificata sul posto; appartenere alla collezione non significa essere sempre tutti esposti insieme.

Fra le opere lignee indicate dal museo compare il Crocifisso proveniente dalla chiesa di San Giuseppe. Il percorso comprende inoltre lavori di Valentino Panciera Besarel e di altri scultori: il confronto permette di evitare una visita ridotta a un unico autore, mantenendo però un filo riconoscibile.

Il palazzo è parte del percorso

Le raccolte storico-artistiche hanno sede a Palazzo Fulcis dal 2017. Il portale turistico delle Dolomiti Bellunesi descrive un percorso che attraversa pittura, scultura, disegni e arti applicate. Le opere di Sebastiano e Marco Ricci, le vedute di Ippolito Caffi e le raccolte di oggetti ampliano il racconto oltre l’intaglio.

La storia del museo spiega che l’allestimento è stato pensato per dialogare con gli ambienti del palazzo settecentesco. Anche pareti, stucchi e pavimenti meritano quindi attenzione. Una pausa fra due sale può servire a guardare il contenitore prima di tornare ai singoli lavori.

Come organizzare la visita a novembre

La sede è in via Roma 28, a Belluno. Il calendario ordinario pubblicato dal museo prevede l’apertura martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30; giovedì solo al mattino; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18.30. Lunedì chiuso. La biglietteria chiude 45 minuti prima del museo.

Prima dello spostamento va ricontrollata la pagina ufficiale degli orari. La stessa pagina segnala attualmente la chiusura al pubblico di Palazzo dei Giuristi: non bisogna quindi presumere di poter aggiungere la sezione archeologica alla giornata solo perché compare nella descrizione complessiva dei Musei Civici.

Per continuare il viaggio fra i materiali del Bellunese, abbiamo raccontato la Galleria Rizzarda di Feltre. Il rapporto fra legno, lavoro e territorio assume un’altra prospettiva nel Museo degli Zattieri di Codissago.