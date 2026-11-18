A Breganze la storia del Torcolato comincia prima del bicchiere, nei grappoli selezionati dopo la vendemmia e lasciati ad appassire. È una fase che rende l’autunno un momento adatto per conoscere questo vino del Vicentino: il lavoro prosegue quando il passaggio fra i filari è già terminato.

Il punto di partenza è la Vespaiola, vitigno che il Consorzio Vini DOC Breganze mette al centro di due espressioni diverse del territorio, il Vespaiolo e il Torcolato. Avere un’origine comune non rende i due nomi intercambiabili: a cambiare è anche il percorso seguito dall’uva.

Il significato di torcolare

La documentazione del Consorzio di tutela descrive la scelta dei grappoli migliori e la tradizione di attorcigliarli per lasciarli appassire in ambienti arieggiati. Il nome Torcolato richiama proprio questo gesto. L’immagine delle uve appese restituisce così un passaggio di lavorazione legato al lessico locale.

Anche la guida del Comune di Breganze dedica spazio alla tradizione, collegando la raccolta autunnale al successivo periodo di riposo delle uve. È un racconto del territorio agricolo, non un calendario identico per tutte le aziende: il vino si comprende meglio osservando le scelte del produttore e l’andamento del processo.

Vespaiolo e Torcolato seguono strade diverse

Il Consorzio presenta il Vespaiolo come un vino ottenuto vinificando i grappoli dopo la raccolta, per conservarne le caratteristiche di freschezza. Nel Torcolato, invece, l’appassimento precede la vinificazione. Nelle descrizioni del Consorzio il passito ha colori che vanno dall’oro all’ambrato e richiami aromatici al miele e all’uva passa.

Per chi legge un’etichetta, la distinzione utile è quindi fra il nome del vitigno e quello della tipologia. Chiedere semplicemente un vino di Vespaiola non comunica ancora quale lavorazione o quale espressione si stia cercando. La denominazione completa e la scheda del produttore aggiungono le informazioni necessarie.

Perché non esiste una durata da applicare a tutti

La scheda tecnica della cantina Gallio, per esempio, descrive per il proprio Torcolato un appassimento naturale di due o tre mesi, secondo le condizioni del tempo, con grappoli in parte appesi e in parte disposti su graticci. È l’esempio di un’azienda, da non trasformare in una prescrizione universale.

Se si organizza una visita in cantina, vale quindi la pena domandare quale fase sia effettivamente osservabile, se l’accesso ai locali sia previsto e come prenotare. Il fatto che novembre appartenga alla stagione dell’appassimento non garantisce che ogni fruttaio sia visitabile o che offra lo stesso allestimento.

Il paesaggio di Breganze si può leggere anche attraverso questo tempo di attesa: la vendemmia non esaurisce il lavoro e il nome del vino conserva la memoria di un gesto. È un modo concreto per avvicinare la cultura del prodotto senza ridurla a un elenco di profumi o a una classifica di bottiglie.

Un’altra storia di specificità vicentina è quella del broccolo fiolaro di Creazzo. Per leggere le differenze dentro una denominazione, può essere utile anche il nostro approfondimento su Asiago DOP fresco e stagionato.