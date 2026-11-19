A Seravella, nel comune di Cesiomaggiore, la storia del Bellunese si può avvicinare attraverso le cose usate ogni giorno e le voci di chi le ha conosciute. Il Museo Etnografico Dolomiti, museo della provincia di Belluno e del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, tiene insieme questi due piani: il patrimonio materiale e le memorie raccolte sul territorio.

Una visita può partire da una domanda semplice: che cosa racconta un oggetto oltre al suo nome? Il materiale, la funzione e il rapporto con altri strumenti permettono di cercare tracce del lavoro, dell’abitare e degli scambi. È un modo per evitare che il passato diventi soltanto un insieme di cose curiose.

Le collezioni comprendono anche le voci

La presentazione delle collezioni descrive manufatti provenienti dalla provincia di Belluno, datati fra il Settecento e il XXI secolo e legati ad artigianato, attività domestiche, abbigliamento, religiosità ed emigrazione. Molti sono arrivati attraverso donazioni.

Accanto agli oggetti, il patrimonio comprende documenti sonori con fiabe, canti, proverbi e testimonianze, raccolti nel Bellunese e nelle comunità italo venete del Brasile meridionale. Sono presenti anche fotografie e filmati di ricerca. Queste raccolte aiutano a vedere il territorio come una storia di persone e relazioni, oltre che di forme e utensili.

Dal cibo alla mobilità delle persone

Il percorso al piano terra collega le consuetudini alimentari alla cucina della villa con il focolare. La descrizione del museo segnala inoltre una sezione sulle varietà coltivate locali, soprattutto mele e pere, e la collezione etnografica di Giuseppe Mazzotti. Il cibo entra così nel racconto insieme alla biodiversità e alla cultura materiale.

Al primo piano cambia la prospettiva: l’adattamento alla montagna si lega agli spostamenti per lavoro e all’emigrazione. Il museo richiama, fra le esperienze raccontate, quelle di seggiolai, minatori, lavoratori delle ferrovie e contadini diretti oltreoceano. Fiabe, musica e testimonianze attraversano questo percorso.

Come costruire una visita a Seravella

Invece di cercare di ricordare tutti i pezzi, si può scegliere un filo: il lavoro del legno, gli usi alimentari oppure le partenze. Per ogni sezione vale la pena leggere il contesto e distinguere la provenienza di un oggetto dalle interpretazioni che suscita. Un confronto con le memorie familiari può aprire domande, senza trasformare un ricordo individuale in una regola per tutta la provincia.

Il museo si trova in via Seravella 1, Cesiomaggiore. La pagina ufficiale indica l’apertura dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il sabato e la domenica dalle 15 alle 18.30, con chiusura il lunedì. Prima di partire è utile confermare eventuali variazioni al numero 0437 959162 o a museodolomiti@provincia.belluno.it.

Il racconto può proseguire a Palazzo Fulcis, fra legno e arte di Brustolon, oppure al Museo degli Zattieri di Codissago, dove il lavoro si intreccia alla storia del Piave.