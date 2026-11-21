A Rovigo il Museo dei Grandi Fiumi propone una lettura del Polesine che tiene insieme oggetti, paesaggio e vita delle comunità. Nel complesso di San Bartolomeo, il percorso affianca reperti archeologici e ricostruzioni: due strumenti diversi per avvicinare la storia del territorio fra Po e Adige.

Per preparare la visita può essere utile partire da questa distinzione. Un reperto è una testimonianza materiale; un plastico o un’ambientazione aiutano a interpretare il contesto. Osservarli insieme permette di chiedersi che cosa provenga dagli scavi e che cosa sia stato ricostruito per renderne più comprensibile il significato.

San Bartolomeo è parte della visita

La presentazione di Visit Rovigo colloca l’origine del complesso nel XIII secolo e ricorda l’ampliamento del monastero olivetano nei secoli XVI e XVII. Il sistema di chiostri e cortili offre dunque un secondo livello di lettura, accanto alle collezioni.

Prima di concentrarsi sulle vetrine, si può prestare attenzione al passaggio fra gli ambienti e al rapporto con gli spazi aperti. L’edificio non è un semplice contenitore: inserirlo nella visita aiuta a distinguere la storia della sede da quella degli oggetti esposti, che appartengono a periodi molto più ampi.

Seguire i cambiamenti, senza correre fra le epoche

L’operatore Aqua descrive un arco di oltre 3.500 anni, dall’età del Bronzo al Rinascimento. I reperti si alternano a diorami, modelli, installazioni e ricostruzioni legate anche all’archeologia sperimentale. L’allestimento è stato curato dall’artista e scenografo rodigino Gabbris Ferrari.

Una possibile chiave di visita è seguire una domanda trasversale: come viene raccontato il rapporto fra gli abitanti e il territorio? In ogni sezione si possono confrontare oggetti e ambientazioni, tornando alle didascalie per distinguere dati e interpretazioni. Questo metodo lascia spazio alle differenze fra le epoche, invece di trattarle come una sequenza uniforme.

Visit Rovigo segnala anche il lapidario romano esterno e la sala dedicata a Ferrari, intitolata Il Museo in Scena. Quest’ultima permette di spostare l’attenzione sul lavoro che rende visibile il racconto museale, dai reperti alle scelte espositive.

Gli orari e la chiusura del 26 novembre

Il museo si trova in piazzale San Bartolomeo 18. Le pagine informative indicano apertura dal martedì al giovedì 10–13 e dal venerdì alla domenica 10–13 e 15–18; la biglietteria chiude un’ora prima. Il lunedì è giorno di chiusura.

Per chi sta scegliendo una data nei prossimi giorni, l’operatore include il 26 novembre fra le chiusure festive. Prima della partenza si possono verificare eventuali variazioni allo 0425 1540440 o scrivendo a info@museograndifiumi.it.

Altri modi di raccontare lavoro e territorio si incontrano nel Museo degli Zattieri a Codissago e nel Museo Etnografico Dolomiti a Seravella: percorsi distinti per proseguire la scoperta dei musei veneti.