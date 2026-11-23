A Porto Viro il paesaggio del Delta non si legge soltanto attraverso argini, canali e lagune. Nelle aree di Donada e Fornaci, piccoli rilievi sabbiosi conservano la memoria di antiche linee di costa. Sono le dune fossili, oggi circondate da un territorio che il Po ha continuato a trasformare.

Il mare non è più accanto a quei cordoni. Proprio questa distanza è la chiave per comprenderli: un ambiente che può sembrare una normale pineta custodisce una fase precedente della geografia del Delta.

Perché si chiamano dune fossili

La presentazione del Comune di Porto Viro spiega che questi rilievi furono modellati dal vento presso antiche coste e non sono più soggetti ai processi marini ed eolici che li formarono. L’accumulo dei sedimenti trasportati dal Po ha fatto avanzare la linea di costa verso est.

Il Parco delle Dune richiama quattro cordoni litoranei fossili, testimonianza di successive posizioni della spiaggia. Le pinete di Fornaci e Donada sono due aree che permettono di avvicinarsi a questa storia del paesaggio.

Per riconoscerne l’interesse non occorre aspettarsi grandi pareti di sabbia. Si possono osservare i cambi di quota del terreno, la presenza della copertura vegetale e il rapporto fra i rilievi e la pianura circostante. È un modo di guardare il Delta a partire dal suolo, oltre che dall’acqua.

La pineta e la vegetazione che cambia

Il Comune colloca la Pineta di Fornaci a nord del centro urbano e ricorda che i pini furono piantati a partire dal primo Novecento, soprattutto negli anni Quaranta e Cinquanta. Nel tempo il loro diradamento ha lasciato emergere anche specie come leccio e roverella.

La scheda dell’Ente Parco del Delta del Po evidenzia il valore storico, geomorfologico e naturalistico delle dune di Donada, inserite in un sistema protetto. Richiama anche gli interventi di conservazione e le strutture informative realizzate per la conoscenza dell’area.

Queste informazioni suggeriscono una visita attenta ai particolari: la sabbia affiorante, le forme degli alberi e la vegetazione del sottobosco. Non occorre raccogliere piante o allontanarsi dai percorsi per apprezzarle; le osservazioni possono restare fotografie e appunti.

Come preparare l’uscita a Donada

Il riferimento del Parco delle Dune è via Cao Marina 1/C, Porto Viro. Il sito dell’associazione riporta il numero 349 4260709 e l’indirizzo parcoledune@gmail.com. Prima di partire è opportuno chiedere conferma delle modalità di accesso e delle eventuali visite accompagnate nella giornata scelta.

Una scheda naturalistica non conferma da sola l’apertura quotidiana o la disponibilità di una guida. In autunno conviene inoltre verificare il meteo e le condizioni dei sentieri, mantenendo un programma compatibile con la luce disponibile.

Per continuare a conoscere il Polesine si può affiancare il Museo dei Grandi Fiumi a Rovigo; un altro ambiente veneto modellato dall’acqua è l’Oasi di Sbarai, in Alpago.