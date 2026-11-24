A sud di Rosolina Mare, la penisola di Caleri separa il mare dalla laguna. Nel Giardino botanico litoraneo di Porto Caleri questa forma del territorio diventa leggibile a piedi: si passa dalla pineta e dalla macchia alle dune, alla spiaggia e, con il percorso più lungo, alla zona umida salmastra. Per capire che cosa cambia lungo il cammino basta osservare il terreno e come si dirada o si infittisce la vegetazione.

Che cosa cambia fra i tre sentieri

La scheda dell’Ente Parco distingue un sentiero breve, concentrato soprattutto sulla pineta, uno intermedio che attraversa gli altri ambienti senza entrare nella zona umida salmastra, e uno più lungo che comprende anche quest’ultima. Il percorso breve può quindi essere adatto a chi vuole dedicare la sosta soprattutto al bosco. Per confrontare l’ambiente di laguna con quello verso mare, è il terzo percorso a offrire entrambi i punti di vista.

La lunghezza conta anche per il tempo che si vuole passare a osservare. La scheda dell’itinerario ad anello indica circa due ore e partenza e arrivo al parcheggio di Porto Caleri. È una stima per l’itinerario descritto dal Parco. Le soste sulle passerelle o per guardare la vegetazione possono allungare il giro.

Dal ginepro alle piante delle sabbie

Verso il mare, il Parco segnala il passaggio dalla macchia a zone in cui compaiono i cespi di ammofila e poi alla sabbia della battigia. Tra le specie delle sabbie cita anche il ravastrello marittimo e l’eringio. Nella parte lagunare, l’acqua salmastra e le barene favoriscono piante che tollerano il sale, come le salicornie. Si possono osservare queste differenze dai sentieri attrezzati, dove l’allestimento aiuta a vedere la varietà degli ambienti senza calpestare la vegetazione.

Sul tratto verso la laguna, un punto da osservare è il confine fra l’acqua libera e il terreno coperto da vegetazione. Lo stesso esercizio, fatto dal lato del mare, mette invece in risalto il passaggio fra la sabbia aperta e le prime piante delle dune. Nel primo caso conta la vicinanza dell’acqua salmastra, nel secondo diventano più evidenti vento e terreno sabbioso.

Per una visita, controllare il calendario della stagione

Le informazioni generali sull’itinerario indicano una stagione da primavera a ottobre. Gli orari pubblicati per il 2026 arrivano al 31 ottobre. Per una partenza in autunno inoltrato occorre quindi verificare eventuali aperture straordinarie con l’Ente Parco. Una descrizione del sentiero aiuta a preparare la visita, mentre il calendario della sede è il riferimento per sapere quando si può entrare. Gli orari della prossima stagione vanno verificati quando saranno pubblicati.

Per continuare a leggere il paesaggio polesano, Vvox ha raccontato anche le dune fossili di Porto Viro e il Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo.