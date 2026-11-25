Un cognome scritto in modo diverso in due documenti può cambiare la direzione di una ricerca. È uno degli spunti di Radici nel tempo, il ciclo della Biblioteca civica di Belluno dedicato alla storia delle famiglie. Il secondo incontro è in programma giovedì 26 novembre 2026 alle 18 nella corte di Palazzo Crepadona, in via Ripa 3. Al centro ci sono le famiglie meno note del territorio, le variazioni dei nomi e il lavoro necessario per ricostruire un albero genealogico.

Dalle carte alla storia di una famiglia

La scheda della Biblioteca civica presenta l’incontro come il secondo di due appuntamenti con Dina Vignaga, in collaborazione con Luciano Riposi. Nel primo, il 5 novembre, il tema era come si avvia la ricerca e come si affrontano le difficoltà di lettura dei documenti. Il 26 novembre il programma passa a esempi concreti di genealogie locali. Gli alberi servono a mostrare in che modo i ricercatori collegano le informazioni raccolte in momenti e luoghi diversi.

Quello dei cognomi è un buon punto da cui seguire il racconto. Due grafie vicine possono indurre a collegare carte che appartengono a persone diverse. Allo stesso tempo, scritture diverse non escludono che si tratti della stessa persona. L’interesse dell’incontro è vedere quali altri indizi servono, per esempio una località, una data o un rapporto di parentela, e come si riconosce un’ipotesi che attende ancora una prova.

Come preparare una domanda da portare all’incontro

Chi ha già cominciato può provare a riassumere il proprio dubbio con tre elementi: il comune o la frazione, un periodo approssimativo e il tipo di informazione che manca. È più facile seguire una spiegazione sui documenti se si ha in mente una domanda circoscritta. Anche chi parte da un ricordo di famiglia può annotare da chi lo ha sentito e quali parti sono ancora incerte, senza cercare di completare l’albero prima di andare.

Un accorgimento utile per una ricerca domestica è tenere insieme la trascrizione e il riferimento del documento. Così, quando emerge una grafia diversa oppure una data inattesa, si può tornare alla carta e distinguere ciò che è scritto dalle conclusioni che se ne sono tratte. La serata offre esempi su cui osservare questo passaggio.

Dove e quando

L’appuntamento è nella corte di Palazzo Crepadona, in via Ripa 3 a Belluno, alle 18 di giovedì 26 novembre. La Biblioteca civica indica la sede e l’ora nella pagina dedicata al ciclo. Per eventuali variazioni o modalità di partecipazione conviene verificare la scheda prima di partire.

Su Vvox, altri modi di partire dalle tracce locali sono il racconto delle botteghe storiche di Padova e la lettura del territorio dell’Alpago lungo la sponda di Sbarai.