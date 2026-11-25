Al secondo piano del Museo Civico della Laguna Sud, a Chioggia, gli strumenti dei cantieri aiutano a capire una parte spesso poco visibile della pesca: il lavoro che permette a una barca di stare in acqua, essere riparata e tornare a navigare. La sala della marineria si trova alla fine di un percorso di tre piani nel convento di San Francesco Fuori le Mura. Per leggere il museo, si può partire proprio dal rapporto fra il luogo in cui si vive e gli oggetti con cui si lavora.

Dalla linea di costa agli strumenti dei cantieri

Il sito del museo presenta il piano terra come la parte dedicata ai reperti dall’età del bronzo al VI secolo. Pannelli e ricostruzioni danno anche riferimenti su come è cambiata la costa a nord e a sud di Chioggia. È un punto di partenza per orientarsi: prima di soffermarsi su una barca o su un attrezzo, il visitatore può farsi un’idea dell’ambiente in cui la città si è sviluppata.

Al primo piano la sala dedicata a Cristoforo Sabbadino raccoglie materiali medievali, rinascimentali e moderni trovati in zona. Il nome dell’ingegnere idraulico, al servizio della Repubblica di Venezia, richiama un’altra parte della storia lagunare. Le acque entrano nel racconto attraverso il modo in cui la città ha avuto bisogno di conoscerle e governarle, oltre che attraverso i mestieri di chi ci navigava.

Che cosa guardare nella sala della marineria

Il museo indica nel secondo piano oggetti dal Settecento a oggi, fra cui una marota e attrezzi della cantieristica. Alla formazione della raccolta hanno contribuito anche collezioni private di cittadini. La provenienza è una parte del racconto: oggetti conservati da chi viveva sul posto sono diventati materiali attraverso cui il museo spiega i lavori storici della città.

Davanti a uno strumento vale la pena leggere prima il nome e cercare poi di associarlo a un gesto: tagliare, regolare uno spessore, modellare oppure fissare un elemento. Anche il confronto tra due reperti dalla funzione diversa può aiutare a vedere quanto lavoro si concentri in una singola imbarcazione. Questo modo di seguire la visita funziona anche quando si ha tempo soltanto per una sala.

Ingresso nel centro di Chioggia

Il museo è in Campo Guglielmo Marconi 1. La pagina Informazioni del museo indica il numero 041 5500911. Il calendario sulla scheda comunale e quello pubblicato dal museo riportano fasce differenti in alcuni giorni. Per organizzare l’uscita, soprattutto se si arriva apposta, conviene chiedere allo sportello la conferma per il giorno scelto.

Il confronto con altri paesaggi d’acqua continua nei sentieri di Porto Caleri fra laguna e costa e nel Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo, dove la storia del Polesine passa attraverso reperti e ricostruzioni.