Una tela da guardare sollevando la testa, due da incontrare sulle pareti. A Belluno, chi visita Palazzo Fulcis può partire da questa disposizione per capire come Sebastiano Ricci concepì le pitture del Camerino d’Ercole. Oggi le opere sono esposte in un altro ambiente del palazzo. Per ritrovare il rapporto fra le scene, vale la pena chiedersi da dove le avrebbe viste una persona entrando nella stanza originaria.

Fetonte precipita dal soffitto

Nella scheda dei Musei Civici di Belluno, la Caduta di Fetonte occupava il soffitto. Il quadro usa una prospettiva dal basso, che rende il movimento percepibile anche a chi guarda a distanza. Una domanda da portare davanti alla tela è dove si trovano i contrasti più netti. Seguendo le zone più luminose e il modo in cui si accostano alle parti scure, si può ricostruire la direzione della caduta senza conoscere per intero il mito.

Il museo legge le tre opere come un passaggio nella pittura veneta fra Seicento e Settecento. La luce conserva la forza drammatica del periodo barocco, mentre la composizione si apre a soluzioni che il museo accosta al gusto rococò. Per cogliere il cambiamento basta confrontare lo spazio lasciato intorno alle figure nella tela del soffitto e nelle due scene più vicine a chi osserva.

Ercole si incontra sulle pareti

Ercole al bivio ed Ercole e Onfale erano invece sulle pareti. Nella prima scena l’eroe si misura con una scelta. Nella seconda il suo ruolo cambia con l’incontro con Onfale. Sono due occasioni per seguire gesti e sguardi e vedere come ciascuna scena definisce il personaggio. Nel camerino originale le opere dialogavano con altri dipinti e con le decorazioni a stucco di Bortolo Cabianca. La scheda ricorda anche due ovali dipinti da Ricci, oggi dispersi, e quattro scene monocrome dipinte sul muro.

Le posizioni contano quanto i soggetti. Su una parete una figura può accompagnare lo sguardo verso il personaggio vicino. Sul soffitto, invece, scorci e sovrapposizioni fanno sembrare il corpo più vicino o più lontano da chi sta sotto. Il museo rende disponibile una ricostruzione tridimensionale del camerino che aiuta a confrontare questi due effetti e a capire dove si trovavano le tele.

Dove vedere il ciclo

La scheda della pinacoteca indica le tre tele al terzo piano, nell’antico granaio, e segnala che il camerino originale è inaccessibile. Palazzo Fulcis è in via Roma 28. Gli orari del museo indicano l’apertura del sabato e della domenica dalle 10 alle 18:30, con chiusura della biglietteria 45 minuti prima. Per approfondire il rapporto fra le opere e gli ambienti per cui erano state pensate, Vvox ha raccontato anche gli affreschi di Sant’Orsola a Treviso e quelli di Tiziano alla Scoletta del Santo.