Nel Vicentino la mostarda arriva sulla tavola di Natale accanto alla carne, ma si può trovare anche vicino a una ciotola di mascarpone. Una cucchiaiata piccola mette insieme frutta dolce e senape, mentre il mascarpone aggiunge una consistenza morbida e un sapore delicato. Per riconoscere la mostarda vicentina al banco, il primo indizio è proprio la consistenza: una massa densa, opaca e di colore giallo chiaro.

Le mele cotogne nel vasetto

La scheda del Bollettino ufficiale della Regione del Veneto lega la particolarità della mostarda vicentina alla presenza delle mele cotogne. Descrive una preparazione con zucchero, frutta candita e senape bianca. Vista nel piatto, ha l’aspetto di una confettura spessa. Il sapore comincia dalla dolcezza del frutto e lascia spazio alla nota pungente della senape.

La mostarda vicentina compare anche nell’elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. Quando la si compra, il nome e la lista degli ingredienti aiutano a capire che cosa c’è nello specifico vasetto. Il colore dà un primo riferimento, mentre l’intensità effettiva della senape si capisce all’assaggio. Se si cerca quel carattere preciso per un abbinamento, vale la pena chiedere al banco quanto è marcato nella preparazione del produttore.

Come funziona l’abbinamento natalizio

La Regione documenta l’uso a Natale con il mascarpone e come accompagnamento alla carne. Con il mascarpone si può iniziare da un pezzetto di pane o da un cucchiaio, con la mostarda disposta su un lato. Il primo assaggio lascia sentire la crema, poi la parte di frutta introduce dolcezza e piccantezza. Mettere in tavola due ciotole lascia a ciascuno la possibilità di dosarle.

Con la carne, la stessa preparazione cambia ruolo: la nota dolce accompagna la sapidità del piatto, mentre la senape si avverte soprattutto nel finale. Un piccolo assaggio prima di servirla aiuta a trovare la quantità giusta. È anche un modo per decidere se portare a tavola il vasetto o basti una porzione in un piattino, con un cucchiaino a disposizione.

Due tradizioni venete delle feste

La mostarda e il mandorlato di Cologna Veneta raccontano due usi diversi della dolcezza nel periodo natalizio. Il mandorlato si offre a pezzi e si riconosce dalle mandorle visibili e dalla cialda. La mostarda si preleva con il cucchiaio, e in abbinamento il suo sapore dipende anche da quanta se ne aggiunge alla singola porzione.

Il legame con le feste si legge anche fuori dalla cucina. Nel quartiere di Porta Nova, a Vicenza, Vvox ha raccontato il lavoro artigianale e gli allestimenti di Natale Incontrà.