Un incontro alla Fornace Carotta e una camminata nell’area agricola del Basso Isonzo. Venerdì 27 e sabato 28 novembre, a Padova, la rete SAUR tiene insieme questi due luoghi per raccontare il suolo a chi abita in città. Si comincia con una discussione sulle relazioni fra chi coltiva e chi compra il cibo. Il giorno dopo si passa ai laboratori e al campo, per accostare le domande emerse durante l’incontro a un paesaggio che si può osservare a piedi.

Venerdì: chi si occupa del suolo si incontra alla Fornace

Il programma del Comune indica la Fornace Carotta, in via Siracusa 61, come punto di partenza di entrambe le giornate. Venerdì il lavoro in sala si svolge fra le 17 e le 20. Dopo la presentazione della rete, Enrico Battistello del collettivo Rizosfera introduce il rapporto tra città, campagna e fertilità dei terreni. Segue un confronto ai tavoli con le realtà che partecipano al progetto.

Le domande cambiano a seconda dell’esperienza portata al tavolo. Le università possono mostrare che cosa si osserva in una zolla, mentre una comunità che sostiene un’azienda agricola può spiegare come si organizza il rapporto fra coltivatori e famiglie. Fra i contributi annunciati ci sono quelli dell’Università di Padova, del CREA e della fattoria Arakè. Chi ha un orto può partire da una domanda concreta, per esempio da che cosa si vede sotto una copertura vegetale o da come si riconosce un terreno compattato.

Sabato: dal laboratorio alla camminata

Sabato l’accoglienza è alle 9. Il programma prevede un laboratorio dedicato alla cura della fertilità e un gioco del CREA sulle scelte di chi conduce un’azienda agricola. Alle 10:45 si organizzano gli spostamenti e alle 11 inizia la camminata nel Basso Isonzo, con conclusione prevista alle 12:30. La mattinata è aperta a tutti e pensata anche per famiglie e persone che coltivano un orto o un giardino.

In un’area agricola urbana si può osservare il confine fra campo e abitato senza uscire dalla città. Durante il tratto a piedi, siepi, capezzagne e punti in cui l’acqua si raccoglie danno un contesto alle domande discusse in sala. Dai bordi dei campi si può osservare come cambiano la vegetazione e la copertura del suolo al variare degli usi. I dettagli sul punto di ritrovo per la camminata vanno controllati nel programma o al momento dell’accoglienza.

Come partecipare

Le due giornate sono gratuite. Il Comune consiglia l’iscrizione per venerdì e la richiede per le attività di sabato. Il modulo si raggiunge dalla scheda di Alimentare il suolo. Chi vuole proseguire il confronto fra attività locali e paesaggi veneti può leggere il pezzo sui mestieri delle botteghe storiche di Padova e quello sui tre percorsi del giardino botanico di Porto Caleri.