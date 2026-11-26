Al banco, la zucca marina di Chioggia si fa riconoscere dalla buccia irregolare, che può passare dal verde scuro al grigio. Quando è già tagliata, il contrasto con la polpa giallo-arancio offre un altro indizio. Per capire perché questa zucca ha un posto nelle cucine di Chioggia e dei comuni vicini, conviene partire dalla consistenza: la polpa farinosa si presta agli impasti e spiega il suo uso negli gnocchi.

Una varietà coltivata anche a Cavarzere e Cona

La scheda del Bollettino ufficiale della Regione colloca la zona tipica di produzione fra Chioggia, Cavarzere e Cona. L’influenza del mare sul clima aiuta a spiegare la diffusione della coltura. La scheda richiama anche una caratteristica della pianta: le foglie larghe coprono il terreno durante la crescita. Nei suoli sabbiosi e fini del litorale questa copertura aiuta a riparare la superficie dall’azione del vento.

Il nome compare nell’elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. Per chi acquista, il cartellino o le indicazioni di chi vende restano il modo più diretto per conoscere la provenienza del singolo esemplare. La forma e la buccia danno indizi sulla varietà e vale la pena leggere accanto a esse il nome riportato sull’etichetta, soprattutto quando sullo stesso banco ci sono più zucche simili.

La polpa è il dettaglio che conta per gli gnocchi

La Regione descrive una polpa dolce, farinosa e poco fibrosa. Nella preparazione degli gnocchi la consistenza conta perché una polpa molto umida può chiedere più farina e cambiare la consistenza dell’impasto. Cuocerla al forno a pezzi è un modo pratico di lavorarla con poca acqua aggiunta. Prima di mescolare gli ingredienti si può schiacciare un piccolo pezzo cotto e capire se si sfalda facilmente o se tende a lasciare liquido sul piatto.

Chi compra una fetta può osservare subito il colore e poi scegliere la preparazione in base a come si comporta la polpa una volta cotta. Una fetta arrostita permette di assaggiarla da sola, mentre negli gnocchi risultano più evidenti la compattezza e la dolcezza. La forma increspata della buccia può rendere faticoso sbucciarla a crudo. A seconda della ricetta, cuocere le fette con la scorza e separarla dopo può semplificare il lavoro.

Due modi di leggere lo stesso territorio

La zucca racconta il territorio agricolo attorno a Chioggia. Per leggere invece il rapporto della città con l’acqua, il Museo della Laguna Sud conserva strumenti di cantiere e oggetti della marineria. Chi vuole continuare fra gli ortaggi della stagione può confrontare le caratteristiche del radicchio di Verona IGP precoce e tardivo, partendo anche lì da quello che si vede sul banco e da come cambia la consistenza in cucina.