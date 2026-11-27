Piccole tessere da accostare per costruire un disegno, in un centro che conserva la memoria archeologica del Delta. A San Basilio, nel comune di Ariano nel Polesine, domenica 29 novembre alle 15 è in programma Mosaico sotto l’albero. Il laboratorio del Centro Turistico Culturale si rivolge a bambine e bambini e a ragazze e ragazzi dai 3 ai 14 anni.

Dal singolo pezzo al disegno

Il Sistema Museale Provinciale del Polesine presenta l’appuntamento come un esercizio pratico per creare un mosaico ispirato al Natale. Il lavoro parte da elementi piccoli che acquisiscono forma e ritmo quando sono accostati. Un bordo si può rendere leggibile con una fila regolare; un motivo centrale può emergere facendo cambiare il colore delle tessere. Sono due modi semplici di capire perché anche un disegno di poche forme richieda di osservare gli spazi fra un elemento e l’altro.

Per chi accompagna i più piccoli, può essere utile provare prima a leggere insieme un motivo geometrico: trovare una forma ripetuta e riconoscere il punto in cui cambia direzione. I partecipanti più grandi possono confrontare gli effetti di una fila uniforme e di una fila con alternanze. Sono spunti per entrare nel tema con una domanda propria prima che il laboratorio inizi.

Perché il Centro Turistico Culturale

Il laboratorio chiude un mese di appuntamenti a San Basilio dedicati al patrimonio archeologico. Il programma di novembre ha spaziato dalle ricognizioni sul territorio alla presentazione di reperti e strumenti digitali. L’attività del 29 propone una modalità diversa di avvicinarsi ai materiali: costruire una composizione, vedere come si regge e capire che cosa cambia quando si sposta anche un solo elemento. Il programma presenta il mosaico come lavoro originale dei partecipanti, a tema natalizio.

Età, costi e informazioni

La scheda indica 5 euro dai 3 ai 5 anni e 10 euro dai 6 ai 14. Il recapito pubblicato per informazioni e prenotazioni è 392 925 9875. Chi intende raggiungere il centro apposta può usare quel contatto per verificare posti disponibili, durata e indicazioni sul ritrovo, utili soprattutto se partecipano fratelli di fasce diverse.

Per proseguire nella visita al Polesine, Vvox ha descritto le dune fossili di Porto Viro, dove il paesaggio conserva le tracce dell’antica costa. Nel Museo della Laguna Sud di Chioggia, invece, gli oggetti dei cantieri e della marineria mostrano altri modi in cui i materiali raccontano un territorio d’acqua.