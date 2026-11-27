A Bassano del Grappa le letture di dicembre in biblioteca iniziano con un incontro per i bambini fino a due anni. La rassegna Autunno in Biblioteca continua poi con una proposta organizzata con Speak English Bassano e con Natale tra le pagine, dedicato a chi ha fra i tre e i cinque anni. Per le famiglie il dato da guardare per primo è l’età a cui si rivolge il singolo appuntamento.

Mercoledì 2 dicembre: Letture cucù

Il programma della Biblioteca Civica pubblicato dal Comune colloca il 2 dicembre l’ultimo degli incontri Letture cucù della rassegna, condotto da Angela Graziani. Le attività sono pensate per la fascia da zero a due anni. Per i più piccoli, un libro si incontra anche seguendo la voce, le pause e il gesto con cui si sfoglia la pagina. La fascia indicata nel programma aiuta a scegliere l’incontro proprio a partire da questo tipo di esperienza.

Sabato 12 dicembre: un incontro con Speak English Bassano

Il 12 dicembre si tiene il secondo dei due appuntamenti in collaborazione con la scuola Speak English Bassano. Il calendario autunnale aveva già proposto attività che accostano lingue diverse. Per scegliere questa data, vale la pena controllare la scheda del singolo incontro e la fascia a cui è rivolta. Un albo illustrato può infatti dare ai bambini un appiglio per cogliere una storia anche quando incontrano parole che sentono per la prima volta.

Mercoledì 16 dicembre: Natale tra le pagine

Per i 3–5 anni, il calendario prevede Natale tra le pagine mercoledì 16 dicembre, dalle 16:30 alle 17:45. Il titolo offre uno spunto anche a chi deve scegliere un libro da portare a casa: dopo una lettura si può chiedere a un bambino quale illustrazione ricorda e usare la risposta per cercare un altro albo che riprenda un personaggio, un paesaggio o un gesto simile.

Il Comune indica la prenotazione come obbligatoria. Il calendario sul sito di Musei Biblioteca Archivio è il punto da cui raggiungere le schede dei singoli appuntamenti e verificare età, orari e disponibilità. Per fratelli con età diverse conviene controllare separatamente le indicazioni: lo stesso ciclo riunisce attività pensate per pubblici diversi.

Altre biblioteche venete usano i libri e i documenti per entrare nella storia locale. A Belluno, per esempio, Vvox ha raccontato il lavoro sugli alberi genealogici alla biblioteca civica. Per una tappa nel Trevigiano si può partire dalla passeggiata dal centro di Asolo alla Rocca, che aiuta a orientarsi fra piazze e percorsi del borgo.