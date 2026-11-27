Da sabato 28 novembre a Padova si può lasciare l’auto al Park Fiera Est o al Park Colli e raggiungere il centro con una navetta gratuita. I due collegamenti hanno destinazioni, frequenze e orari diversi. Quello da Fiera Est arriva in Largo Europa e termina alle 21. Quello da Park Colli serve il Duomo e le piazze e finisce alle 20. Nei giorni in cui circolano le navette, anche la sosta nei due parcheggi è gratuita.

Da Fiera Est a Largo Europa ogni 15 minuti

Il comunicato del Comune di Padova, aggiornato il 26 novembre, indica corse dalle 10 alle 21 tra Park Fiera Est e Largo Europa. Il collegamento è diretto e la frequenza prevista è di un mezzo ogni 15 minuti. Dal capolinea in centro si può poi proseguire a piedi verso le vie commerciali o verso piazza Eremitani. Per scegliere il parcheggio, può essere più utile guardare dove si vuole arrivare che confrontare la sola frequenza.

Da Park Colli verso il Duomo e le piazze

La navetta da Park Colli parte prima, alle 9, e circola fino alle 20, con passaggi ogni 25 minuti. Serve la zona del Duomo e delle piazze. Per chi conta di fermarsi in centro fino a sera, la differenza di un’ora nella fine del servizio è il dato da segnare prima di lasciare l’auto. L’orario di chiusura della fascia indica il termine del servizio: sul posto conviene verificare da quale fermata parte l’ultima corsa verso il parcheggio prescelto.

Le date da tenere a portata di mano

Entrambe le navette sono previste il 28 e 29 novembre, dal 5 all’8 dicembre, il 12 e 13 dicembre e dal 19 al 24 dicembre. Per Fiera Est e Park Colli il Comune lega la sosta gratuita alle stesse date. Dal 9 dicembre fino a Natale è prevista invece la gratuità dei parcheggi scambiatori di Pontevigodarzere, Fornace Morandi e Guizza. Si tratta di una seconda misura, con un calendario proprio. Chi conta di parcheggiare in un giorno feriale può partire da questa distinzione quando organizza il viaggio.

Il servizio fa parte della campagna comunale Tutti i mezzi per te, costruita con la collaborazione di APS Holding e Busitalia Veneto. Prima di partire, controllare il canale comunale permette di conoscere eventuali aggiornamenti. Per abbinare una visita al giro in centro, Vvox ha raccontato i tre affreschi di Tiziano alla Scoletta del Santo e i mestieri delle botteghe storiche padovane.