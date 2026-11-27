A Portogruaro si torna a camminare lungo il Lemene. Sabato 28 novembre alle 11, in via Roma, il Comune inaugura la passeggiata che riapre dopo il restauro. L’appuntamento cade nel fine settimana della Fiera di Sant’Andrea, il cui saluto inaugurale è previsto mezz’ora dopo in piazza della Repubblica. I due appuntamenti offrono tempi diversi per conoscere il centro: prima il fiume, poi la piazza.

La riapertura parte da via Roma

Nella presentazione della Fiera di Sant’Andrea, il Comune indica via Roma come luogo dell’inaugurazione. Chi arriva proprio per la riapertura può quindi segnare questo punto, mentre il programma della Fiera continua in altre zone del centro storico. Il percorso recuperato permette di osservare la città da una quota diversa rispetto alle strade: dal margine dell’acqua si vede come muri, ponti e accessi si dispongono attorno al corso del Lemene.

Durante la passeggiata si può partire da un dettaglio: confrontare la riva vicina con quella opposta. Il fiume è un riferimento per capire le distanze e l’orientamento, e nella stessa camminata cambiano tanto la visuale degli edifici quanto il rumore dell’acqua. Nei punti di passaggio conviene lasciare liberi gli accessi, specie con la Fiera in corso.

I mulini spiegano perché il fiume contava

Il Comune dedica una scheda ai Molini di Portogruaro, che si trovano nel letto del Lemene, in pieno centro. Dopo la fine dell’attività molitoria e i danni del terremoto del 1976, il complesso fu consolidato e restaurato fra il 1981 e il 1993. Oggi ospita la Galleria d’Arte Contemporanea Ai Molini. La storia delle strutture aiuta a leggere il fiume come parte del lavoro cittadino e a capire perché gli edifici sorgono proprio lì.

La riapertura del percorso lungo la riva riguarda la passeggiata. La galleria ha invece un proprio programma: chi desidera entrare può controllare sulla sua scheda le aperture e verificare se sono previste mostre nel giorno della visita. Anche dall’esterno, il punto permette di confrontare i passaggi pedonali con gli spazi occupati in passato dal lavoro dei mulini.

Dalla riva alla Fiera

Il Comune annuncia oltre 350 stand in centro nel fine settimana e l’inaugurazione ufficiale della 41ª Fiera di Sant’Andrea sabato alle 11:30. La visita alla passeggiata si può quindi inserire prima del giro fra gli stand, oppure tenere come tappa a sé. Per altri centri veneti da leggere a piedi, Vvox ha raccontato Chioggia e i mestieri della laguna e la salita dal centro di Asolo alla Rocca.