A Bardolino il giro di Natale si può dividere in due tappe: le casette del mercatino sul lungolago e la pista di pattinaggio al Parco Carrara Bottagisio. Il calendario della Fondazione Bardolino Top prosegue fino al 6 gennaio 2027. Per scegliere il giorno conviene guardare separatamente il calendario dei banchi e quello delle attività: sul programma una giornata con apertura ridotta del mercato è distinta da una giornata con orario garantito.

Casette e appuntamenti dal lungolago alla Piazza del Porto

Nel programma della Fondazione Bardolino Top, il mercatino è indicato sul lungolago. Per domenica 29 novembre e per il ponte dal 5 all’8 dicembre il calendario indica la fascia garantita dalle 10:30 alle 19. In altre giornate il programma segnala un’apertura ridotta. Se il motivo della visita è trovare una scelta più ampia tra i banchi, conviene partire da una delle giornate evidenziate come garantite.

La Piazza del Porto ospita alcuni degli appuntamenti musicali e separa idealmente il giro tra le casette dalla sosta in centro. Chi vuole fare entrambe le cose può prima segnare l’orario del singolo evento. Anche il calendario natalizio pubblicato da Visit Bardolino distingue il lungolago, il parco e le altre sedi del paese.

Il ghiaccio si trova al Parco Carrara Bottagisio

La pista è al Parco Carrara Bottagisio, con un percorso tra gli ulivi. La Fondazione ne annuncia l’apertura quotidiana nel periodo del programma e indica la possibilità di accedere anche in sedia a rotelle. Per conoscere le modalità pratiche di accesso, gli orari della singola giornata e l’eventuale attrezzatura necessaria, vale la pena consultare l’organizzazione prima di raggiungere il parco.

Per chi accompagna qualcuno che pattina, può essere comodo fissare un punto di ritrovo al parco prima di proseguire sul lungolago. Alcune attività del cartellone usano la villa, altre la pista o gli spazi esterni. Leggere il nome della sede accanto all’orario rende più semplice organizzare una tappa precisa, soprattutto nelle giornate con più appuntamenti.

Un itinerario breve in riva al Garda

Una visita può partire dalle casette, continuare verso il porto e concludersi al parco. Se si va soprattutto per pattinare, ha senso percorrere le stesse tappe in ordine inverso. Per un’altra passeggiata veneta che si legge seguendo l’acqua, Vvox ha raccontato la riapertura del percorso sul Lemene a Portogruaro. Nel Veronese, invece, la visita al Giardino Giusti mostra come un viale possa cambiare il punto di vista man mano che si procede.