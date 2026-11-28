Una facciata osservata in strada obbliga spesso ad alzare lo sguardo. A Palazzo Bonaguro, a Bassano del Grappa, l’architettura cambia scala: si può guardare da vicino un edificio ricomposto in mattoncini e seguire il modo in cui colonne, archi o file di finestre sono stati tradotti in piccoli elementi. La mostra Monumentini è in calendario dal 28 novembre 2026 al 10 gennaio 2027.

Come si riconosce un edificio quando tutto è più piccolo

Il programma di Natale pubblicato dal portale turistico regionale, su informazioni dello IAT di Bassano, segnala la mostra fra gli appuntamenti della città. La presentazione dell’esposizione indica modelli realizzati da Luca Petraglia e una partecipazione di SteBrick. Il percorso parte da edifici riconoscibili e allarga il confronto a monumenti e architetture di epoche diverse.

Davanti a un modello, un primo esercizio è cercare il particolare che identifica l’edificio anche da lontano. Può essere il profilo del tetto, la posizione di una torre o la successione di aperture. Avvicinandosi, lo stesso modello mostra come i mattoncini sono stati disposti per conservare quella forma. Un arco, per esempio, richiede che una curva possa ancora essere letta quando nasce da elementi con misure fisse. Anche le ombre sotto un balcone o dentro una finestra cambiano l’effetto.

Un modo di visitarla con i bambini

Si può scegliere ciascuno un modello, guardarlo da due lati e descrivere la parte che ha richiesto più attenzione. Con i bambini può funzionare una domanda semplice: quale pezzo, se spostato, farebbe cambiare subito aspetto all’edificio? Un dettaglio del genere invita a fermarsi sui volumi e sulle proporzioni. Per eventuali laboratori, conviene controllare le attività disponibili nel giorno della visita e le fasce d’età a cui si rivolgono.

Ingresso in via Angarano

L’indirizzo indicato nella scheda con le informazioni di visita è via Angarano 77. La biglietteria è prevista anche all’ingresso, oltre alla possibilità di acquisto online. Per scegliere una giornata durante le feste è utile verificare la fascia di apertura e l’ultimo accesso, perché le indicazioni variano fra giorni feriali e festivi. Il programma natalizio indica nel brolo del palazzo anche una pista di pattinaggio, con un’attività distinta dalla visita alla mostra.

Per una tappa con bambini in città, Vvox ha raccolto anche le letture di dicembre alla Biblioteca Civica di Bassano. A San Basilio, invece, il laboratorio di mosaico propone un altro modo per osservare come pezzi piccoli possano comporre una figura.