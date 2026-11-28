A Feltre si può entrare alla Galleria Carlo Rizzarda con una domanda da portare poi fuori dal museo: quali scelte di un architetto si riescono a riconoscere quando si guarda una facciata dalla piazza? La mostra L’architettura svelata, dedicata a Giuseppe Segusini, accosta disegni, opere e progetti e resta in calendario fino al 31 gennaio 2027. Il percorso offre un punto di partenza per rileggere la città ottocentesca.

Il progetto lascia vedere le scelte

Segusini nacque a Feltre nel 1801 e morì a Belluno nel 1876. La presentazione di Visit Feltre colloca la mostra nel programma dedicato all’architetto. Il calendario territoriale delle Dolomiti Bellunesi descrive più di cento opere, fra disegni, tavole, dipinti e sculture. Il percorso considera sia gli edifici effettivamente realizzati sia le idee rimaste sulla carta.

Per seguire le tavole si può partire dalla posizione degli ingressi. Una porta allineata con le aperture dei piani superiori rafforza l’asse di una facciata. Una figura disegnata vicino alla stessa porta, quando presente, dà una misura con cui immaginare l’altezza dell’edificio. Il vantaggio del foglio è che il visitatore può osservare contemporaneamente più parti, mentre davanti all’edificio la visuale dipende anche dalla larghezza della strada.

Dalla galleria a piazza Maggiore

In città, Palazzo Guarnieri in piazza Maggiore offre una tappa per continuare l’osservazione. La presentazione territoriale lo inquadra come edificio neogotico del 1835. Una volta in piazza si può confrontare il ritmo delle aperture con quello degli edifici vicini. Da una posizione frontale si legge l’ordine generale, mentre spostandosi di lato risaltano gli elementi che sporgono rispetto alla parete.

Il percorso in museo ricostruisce anche relazioni con altri artisti del Veneto ottocentesco. Disegni e dipinti servono a vedere come architettura e rappresentazione si incontravano: la tavola mette in evidenza misure e rapporti, mentre un’immagine può mostrare come la stessa costruzione si inserisce nella piazza o nel paesaggio.

Gli orari della Galleria Rizzarda

La sede è in via Paradiso 8. Il calendario riporta apertura dal mercoledì alla domenica e nei festivi, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Per informazioni indica il numero 0439 885234. Per altre visite che mettono in rapporto un’opera e l’ambiente in cui è nata, Vvox ha raccontato le tele di Palazzo Fulcis a Belluno e il ritorno della Deposizione di Zelotti a Vicenza.