Domenica 29 novembre, a Nervesa della Battaglia, il mercato di Effetto Natale apre alle 9 e la giornata continua fino alle 21 fra piazza La Piave e il centro. Chi vuole vedere la preparazione del risotto può arrivare in mattinata. Per chi viene con bambini, il programma cambia ritmo dopo pranzo, con il laboratorio di tiramisù, il presepe vivente e l’accensione dell’albero in piazza.

La mattina fra mercato e risotto

Nel calendario del Comune di Nervesa la mostra mercato di artigianato, hobbistica e prodotti tipici apre insieme all’area di ristoro. Alle 9:30 è prevista un’accensione nell’atrio del Municipio e alle 10:30 si esibisce la banda cittadina. Alle 11 tocca alla preparazione del risotto. È un passaggio utile per distinguere fra la visita ai banchi e la dimostrazione di cucina: chi vuole vedere anche quest’ultima ha un orario preciso a cui fare riferimento.

Le due accensioni dell’albero hanno sedi e tempi differenti. Quella del mattino è nell’atrio del Municipio. Per l’albero in piazza il programma indica invece le 16:15. Chi si dà appuntamento in centro può quindi specificare quale momento intende seguire.

Il pomeriggio dei bambini e le attività in piazza

Il laboratorio di tiramisù per bambini è indicato alle 14. Alle 15 comincia il presepe vivente, seguito dalla gara di torte alle 15:15. Alle 16:15 si accende l’albero in piazza e alle 16:30 è in programma l’arrivo di Babbo Natale. Per il laboratorio, la scheda generale non riporta una fascia d’età o il numero di posti: chi vi conta può chiedere in anticipo alla segreteria comunale, al numero 0422 886242.

Alle 17:30 viene presentato il progetto Presepi Itineranti. Alle 18 è previsto lo spettacolo L’Isola del Tesoro del Centro di Produzione Teatrale Gli Alcuni, mentre dalle 19 alle 21 il programma chiude in piazza con l’aperitivo e il DJ set. La scheda comunale indica la manifestazione come gratuita e riunisce in un unico punto eventuali variazioni.

Prima di scegliere quando andare

Un giro al mattino è adatto a chi cerca soprattutto mercato e dimostrazione di cucina. Nel pomeriggio gli appuntamenti per famiglie sono più ravvicinati, mentre lo spettacolo è la tappa di inizio serata. Per continuare fra i sapori veneti delle feste, Vvox ha raccontato il mandorlato di Cologna Veneta. Per aggiungere una passeggiata nella Marca, c’è anche la salita da Asolo alla Rocca.