Domenica 29 novembre a Padova il Giardino Temanza ospita il secondo e ultimo appuntamento di Play Street Padova. Dalle 14:30 alle 17 bambine, bambini, ragazze e ragazzi dai 6 ai 14 anni possono provare attività sportive all’aperto. La giornata è gratuita e si svolge in via Temanza. È un’occasione per capire quale tipo di gioco piace prima di scegliere un corso o una disciplina da continuare.

La seconda tappa si sposta al Giardino Temanza

Le due date hanno sedi diverse. La prima, domenica 22 novembre, era prevista al Parco San Carlo, in via Piaggi. La scheda del Comune di Padova indica invece per il 29 il Giardino Temanza. Per chi ha conservato una locandina con entrambi gli appuntamenti è il dettaglio da controllare prima di uscire. L’orario indicato nella scheda resta lo stesso per le due domeniche.

Il progetto è proposto da Libertas Padova nell’ambito di La Città delle Idee – Padova 2026/27, insieme a Together e Sphera, con il contributo del Comune e della Camera di Commercio. L’idea è portare lo sport in uno spazio pubblico frequentato anche da chi non ha ancora scelto quale attività fare. La fascia di età è ampia: gli organizzatori possono spiegare sul posto quali proposte si adattano a chi vuole iniziare e quali richiedono più autonomia.

Come orientarsi fra le attività

Il calendario comunale annuncia più occasioni di gioco e movimento, senza elencare le singole discipline. Per chi arriva con una preferenza precisa o ha bisogno di capire come sarà organizzato il pomeriggio, il recapito indicato è 333 2175162. Si può usare per chiedere quali prove siano previste, come ci si inserisce nei gruppi e se ci sono variazioni legate al meteo.

Nel giardino un primo giro può aiutare a scegliere da dove partire. Chi è alla prima esperienza può guardare come si svolge una prova e decidere se partecipare subito o iniziare con un gioco più familiare. Scarpe adatte a muoversi sull’erba e un cambio leggero sono accorgimenti pratici per un pomeriggio all’aperto a fine novembre.

Un fine settimana padovano all’aperto

Se si abbina Play Street a una tappa in centro, vanno tenuti distinti il luogo dell’attività e i capolinea delle navette gratuite natalizie di Padova, in servizio anche il 29 novembre. Vvox ha raccontato anche gli incontri sul suolo tra la Fornace Carotta e il Basso Isonzo, un’altra iniziativa che usa gli spazi all’aperto per avvicinare le famiglie a un’attività concreta.