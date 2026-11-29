Prima di guardare la forma della barca, cercate il punto in cui si incontrano due tavole. È lì che si capisce perché il reperto romano di Corte Cavanella di Loreo è chiamato barca «cucita». Sabato 5 dicembre il Museo Archeologico Nazionale di Adria apre di sera e propone due visite accompagnate ai depositi e al reperto. È l’occasione per vedere quanto può raccontare la parte di uno scafo che di solito, dalla riva, rimane sotto l’acqua.

Che cosa resta della barca di Loreo

Il fondo ligneo venne trovato nel 1985 durante lo scavo del sito romano di Corte Cavanella. La scheda del progetto di restauro lo data fra la metà del II e la fine del I secolo a.C. Il tratto conservato misura poco più di quattro metri e comprende tre assi accostate. Apparteneva a un’imbarcazione dal fondo piatto, una forma che aiuta a immaginarla nelle acque interne dell’Alto Adriatico.

La parola «cucita» rende comprensibile il modo in cui queste assi erano tenute insieme. Il principio è simile a quello di unire due lembi, ma qui si trattava di legno, corde vegetali e stoppa. Il restauro ha anche permesso di individuare fori per piccoli elementi orizzontali di legno che avrebbero facilitato l’assemblaggio. I dettagli contano perché documentano scelte di cantiere che su un reperto così antico si leggono meglio da vicino.

Due turni e una domenica gratuita

Il programma del museo indica l’apertura straordinaria in via Badini 59 dalle 19:30 alle 23:00, con ultimo ingresso alle 22:30. I turni per la visita sono alle 19:30 e alle 21:00. L’attività è compresa nel biglietto ordinario. Per informazioni e prenotazioni il museo indica il numero 0426 21612 e l’indirizzo drm-ven.museoadria@cultura.gov.it.

Domenica 6 dicembre il museo aderisce anche alla Domenica al museo, con ingresso gratuito dalle 8:30 alle 19:30. I due turni accompagnati ai depositi appartengono però al programma di sabato sera. Per chi vuole concentrarsi sulla tecnica di costruzione, nella scelta fra le due giornate conta soprattutto questo.

La visita riguarda un fondo di barca, un ritrovamento per il quale anche il contesto conta. Il catalogo del restauro spiega che era stato tagliato e riutilizzato già in antico. Guardando le assi conservate si possono quindi distinguere due domande: come fu realizzata l’imbarcazione e che cosa accadde al legno quando quella barca smise di navigare.

Dalle barche ai commerci di un territorio d’acqua

La visita può iniziare dallo scafo e proseguire con una domanda: quali luoghi poteva collegare un’imbarcazione adatta a spostarsi in acque poco profonde? Il Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo offre un altro punto di ingresso per leggere il rapporto fra insediamenti e corsi d’acqua nel Polesine. Più vicino alla laguna, il Museo della Laguna Sud di Chioggia documenta come cambiano i mestieri del mare, fra pesca, cantieristica e vita quotidiana.