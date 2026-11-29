Quando una porzione di abetaia cambia colore, il segno più vistoso è in alto, nelle chiome. Per capire cosa può essere accaduto bisogna guardare anche sotto la corteccia. Il Museo Naturalistico Patrizio Rigoni di Asiago dedica a questa relazione una mostra che apre sabato 5 dicembre. Allarme Rosso racconta il bostrico nei boschi dell’Altopiano dei Sette Comuni dopo la tempesta Vaia e presenta uno dei progetti che studiano come accompagnare la ripresa delle foreste.

Una tempesta e poi un insetto

Gli schianti provocati dal vento nell’ottobre 2018 sono il primo passaggio della storia. Negli anni successivi, secondo la scheda della mostra del museo, gli attacchi del bostrico hanno interessato i boschi di peccio, cioè di abete rosso, anche sull’Altopiano. Seguendo i due fenomeni separatamente si capisce meglio perché un paesaggio può continuare a cambiare ben dopo la notte della tempesta.

La mostra accosta il lavoro dell’artista Annalisa Lenzi a video e reperti della collezione del museo. Per orientarsi fra questi materiali si può tenere a mente una domanda: quali tracce si riconoscono su un singolo albero e quali cambiamenti si vedono invece alla scala di un versante? Una galleria nel legno, per esempio, aiuta a parlare di un processo vicino all’occhio, mentre il confronto fra gruppi di alberi serve a ragionare sul bosco nel suo insieme.

La Regione del Veneto descrive il bostrico tipografo come un insetto che scava sotto la corteccia dell’abete rosso. Se l’attacco è grave, l’albero può disseccarsi. La Regione usa anche mappe e monitoraggi per seguire il fenomeno: il colore delle chiome aiuta a formulare una domanda, mentre i rilievi permettono di verificare che cosa sta succedendo davvero.

Come può riprendersi un bosco danneggiato

La visita introduce anche LIFE VAIA, progetto con cui aziende e istituzioni hanno avviato interventi di ripristino in aree danneggiate. Fra gli approcci studiati c’è l’agroforestazione, che abbina la ricostituzione della componente arborea ad altre attività agricole adeguate al sito. È utile distinguere ciò che un progetto prova in aree specifiche dal recupero complessivo dei boschi dell’Altopiano, che segue tempi e condizioni differenti.

Giorni e orari al Museo Rigoni

La mostra è in programma fino al 29 marzo 2027 in viale della Vittoria 1, negli orari del museo. Per il primo fine settimana, la locandina invernale indica il sabato dalle 14:30 alle 18:00 e la domenica dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00. La stessa locandina riporta le aperture del 7 e dell’8 dicembre e le eccezioni natalizie.

Per chi vuole mettere a confronto paesaggi diversi, il percorso nelle dune fossili di Porto Viro mostra quanto la lettura di un bosco dipenda dal terreno su cui cresce. L’oasi di Sbarai, sul lago di Santa Croce, permette invece di osservare come cambiano le piante quando ci si avvicina all’acqua.