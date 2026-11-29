A Treviso, per trovare un paio di occhiali dipinto nel 1352, bisogna cercare un uomo chinato sul proprio libro. È Ugo di Provenza, uno dei personaggi ritratti da Tomaso da Modena nella Sala del Capitolo dell’ex convento domenicano di San Nicolò. Nel settimo centenario della nascita del pittore, quel dettaglio offre un modo per avvicinarsi all’intero ciclo: guardare prima come studiano le figure e poi chi sono.

Un ciclo di quaranta figure, ciascuna al suo posto

La Fondazione DMO Marca Treviso presenta il ciclo come una sequenza di quaranta domenicani rappresentati ciascuno nel proprio ambiente di studio. Nel ritratto di Ugo, gli occhiali portano l’attenzione sulla distanza fra il viso e la pagina. Si può continuare cercando mani, libri aperti o chiusi e il modo in cui cambiano le posture. L’Istituto Centrale per il Restauro mette in evidenza proprio la varietà delle attività raffigurate, dalla meditazione al lavoro legato allo scriptorium.

La ripetizione delle postazioni rende il confronto più semplice. Scorrendo la parete si ritrovano persone concentrate in modi diversi: alcune sembrano fermarsi su una pagina, altre occupano lo spazio con un gesto più ampio. Anche quando i soggetti sono illustri, il pittore li rende riconoscibili attraverso attività quotidiane. Gli occhiali diventano così un indizio visivo dello studio, oltre che una delle più antiche rappresentazioni pittoriche conosciute di questo accessorio indossato.

Due tappe per capire due modi di dipingere

Chi ha già visto le storie di Sant’Orsola a Santa Caterina può usare San Nicolò per un confronto. Nel ciclo di Sant’Orsola l’occhio segue episodi e personaggi lungo una storia. Nella Sala del Capitolo si muove invece fra ritratti separati, dove l’interesse nasce da una serie di variazioni intorno alla stessa attività. Fa parte della visita osservare come le immagini cambino quando cambiano il luogo e il compito affidato al pittore.

È un modo di guardare che torna utile anche fuori Treviso. A Vicenza, per esempio, un’incisione ha aiutato a riconoscere una Deposizione di Zelotti perché ha permesso di confrontare dettagli e composizione. Nel caso di Tomaso, il confronto fra immagini nella stessa sala mette in risalto ciò che una sola riproduzione tende a isolare.

La visita e il programma del centenario

San Nicolò e Santa Caterina sono due complessi distinti. Prima di raggiungere la Sala del Capitolo conviene verificare condizioni e orari di accesso ai recapiti del Seminario Vescovile, che ha sede nell’antico convento. La sala è un ambiente del complesso, perciò gli orari della chiesa da soli possono non bastare a organizzare la visita. Il programma del centenario presentato dalla Diocesi arriva fino al 5 dicembre, mentre il ciclo del 1352 è un’opera legata alla sala in cui fu dipinto. Una visita dedicata può partire dagli occhiali e allargarsi al resto della parete, figura dopo figura.